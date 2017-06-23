 

Программа Дня города стала известна в Новосибирске

 23 июня, 16:12
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Программа Дня города стала известна в Новосибирске
Фото с сайта globallookpress.com

Праздничная программа в честь 124-летия Новосибирска растянется на два дня: жители начнут праздновать день рождения города в субботу 24 июня, основная часть программы пройдёт в воскресенье, 25 июня, узнал 23 июня корреспондент Сиб.фм на сайте мэрии.

Двухдневные праздничные мероприятия в честь 124-летия Новосибирска удивят горожан фестивалем цветного дыма, живой зелёной сценой на площади Ленина в виде гигантского газона и соревнованиями по босаболу.

Суббота, 25 июня

В субботу 24 июня городские власти и жители отдадут дань памяти основателю города Николая Тихомирова. Торжественное возложение цветов к памятнику состоится на Заельцовском кладбище с 10:00 до 10:30.

Вечерняя субботняя программа порадует мероприятием для продвинутой молодёжи. На площади Пименова с 17:00 до 21:00 пройдёт городской фестиваль молодёжного технического творчества «TECHNOfest — 2017».

В сквере возле оперного театра с 19:00 до 20:30 состоится уже традиционный праздничный концерт под открытым небом с участием мастеров искусств Новосибирского городского духового оркестра под управлением Игоря Зугрова.

Воскресенье, 25 июня

В воскресенье 25 июня пройдёт ежегодная утренняя зарядка с олимпийскими чемпионами. Размяться можно будет в 10:00 в Первомайском сквере.

Официальное открытие Дня города начнётся в 12:00. Оно состоится посреди расстеленных на площади Ленина газонов и зелёных скульптур.

На Михайловской набережной с 10:00 до 23:00 состоится международный фестиваль «KFC Футбатл».

Улица национальных кухонь протянется вдоль улицы Горького от улицы Серебренниковской до Красного проспекта, гурманов ждут к 12:00.

Прямо на проезжей части Октябрьской магистрали с 12:00 до 18:00 будут проходить соревнования по экзотическому виду спорта — боссаболу, это похоже на волейбол на надувных матах.

Также на Октябрьской магистрали армрестлеры продемонстрируют силу рук на CrossFit-армрестлинг с 10:00 до 18:00.

Центральный парк ждёт гостей в 14:00 на фестиваль цветного дыма.

На улице Орджоникидзе с 10:00 до 19:00 пройдёт выставка достижений Новосибирского хозяйства «Люди — дела». Гостей ждут презентация продукции предприятий малого и среднего предпринимательства и гала-показ коллекций производителей лёгкой промышленности Новосибирска.

Российская рок-группа «Несчастный случай» выступит с 20:00 до 21:00 на площади Ленина.

Праздничный фейерверк на площади Ленина начнётся в 22:50, салюты прогремят ещё на пяти площадках, три из которых расположены в Академгородке.

Под занавес праздника в парке «Городское начало» с 22:30 до 23:15 пройдёт 14-й фестиваль фейерверков на реке Оби «Огни в честь любимого города».

Напомним, в День города в Новосибирске запустят дополнительные вечерние электрички, чтобы развести гостей.

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