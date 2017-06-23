Школа благородных девиц в Томске бесплатно научит девушек выбирать партнёров

Школа благородных девиц появится в Томске на базе местного муниципального Центра профилактики и социальной адаптации «Семья», узнал корреспондент Сиб.фм 23 июня из сообщения томской мэрии.

Обучение в школе будут проходить девушки-подростки в возрасте от 14 до 16 лет. Формат занятий предполагает такие направления, как развитие женственности, социально-психологические аспекты взаимоотношений мужчин и женщин в обществе, «духовное измерение любви», выбор партнёра, ценность семьи и семейные ценности, репродуктивное здоровье девушек, а также «профилактика насилия в романтических отношениях».

Все занятия будут для девушек бесплатными. Куратором проекта выступит опытный педагог, кандидат философских наук Елена Турутина, которая руководит Томской региональной общественной организацией по защите прав и интересов женщин «Женский голос» и возглавляет отдел помощи женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации, в центре «Семья». Открытие школы состоится в июле, обучение продлится до августа, занятия будут проходить один раз в неделю.

Напомним, в апреле 2016 года муниципальная школа № 20 города Бийска в Алтайском крае ввела раздельное обучение для мальчиков и девочек, чтобы формировать у детей «типично мужские и типично женские качества».