 

Станок новосибирского ИЯФ за 100 млн рублей поможет собрать термоядерный реактор во Франции

 23 июня, 08:16
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Станок новосибирского ИЯФ за 100 млн рублей поможет собрать термоядерный реактор во Франции
Фото Натальи Рудевской для Сиб.фм

Новосибирский Институт ядерной физики СО РАН приобрёл станок за 100 млн рублей, который будет производить детали для международного термоядерного реактора, узнал корреспондент Сиб.фм 22 июня, побывав в институте.

Горизонтально-расточной станок рассчитан на производство деталей для термоядерного реактора в рамках международного проекта ИТЭР.

«Проект ИТЭР — это первый в мире экспериментальный термоядерный реактор, который разрабатывается международным сообществом и сооружается во Франции, — сообщил научный сотрудник ИЯФ СО РАН Дмитрий Гавриленко, в перспективе цель проекта — это новый вид электростанции».

ИТЭР является международным проектом, в котором принимают участие все страны Евросоюза, Америка, Корея, Китай, Россия.

Термоядерный реактор разрабатывается для получения энергии, пока результат здесь не достигнут в отличие от атомной энергетики, но термоядерные установки безопаснее. Например, при землетрясении атомная электростанция может вызывать техногенную катастрофу, а в случае термоядерной установки не происходит никакого выброса радиации, процесс просто затухает. Несмотря на трудности, это очень перспективное направление, которое развивается сейчас во всём мире.

«В первую очередь это экспериментальная установка, — подчеркивает Гавриленко. — После разработки ИТЭРа последует коммерческий проект, целью которого будет выработка электроэнергии в коммерческих масштабах».

Приобретение ИЯФ — это очень точный четырёхкоординатный станок, который может обрабатывать сложные по форме и колоссальные по массе изделия — до 15 тонн. Его применение на сегодняшний день не ограничивается проектом, это уникальная технология. По словам Дмитрия Гавриленко, в России подобная технология имеется только в Новосибирске.

«На станок было затрачено чуть больше 100 млн рублей, — сообщил директор ИЯФ СО РАН, академик Павел Логачёв. — Этот станок уникален: у нас в производстве такого оборудования не было. Мы осваиваем и применяем самые передовые мировые технологии, для того чтобы участвовать в большом исследовательском международном проекте, это возможность, которая появилась благодаря финансовой поддержке государственной корпорации „РОСАТОМ“».

Напомним, что 22 июня в рамках «Технопрома» учёные СО РАН рассказали, что заказ рынка приведёт к развитию искусственного интеллекта.

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