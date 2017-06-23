Томский суд оштрафовал записавшую обращение к Путину женщину

Ленинский районный суд города Томска оштрафовал на 20 тысяч рублей местную жительницу, которая вместе с двенадцатью другими людьми записала видеообращение к президенту Владимиру Путину около здания областной администрации, узнал корреспондент Сиб.фм 23 июня из сообщения «ТВ2».

По сообщению издания, суд признал виновной Галину Шергину по статье 20.2. КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). 15 июня женщина записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину возле здания администрации Томской области. Вместе с ней были 12 местных жителей, они выступали против коррупции в правоохранительных органах.

«Уважаемый Владимир Владимирович. Мы, участники массовой протестной голодовки в поддержку вашей борьбы с коррупцией, объявленной вами в Российской Федерации, посылаем вам письмо таким необычным способом, потому, что обычным способом — электронной почтой и обыкновенной почтой — письма до вас не доходят, — говорится в видеопослании. — Город погряз в коррупции, коррупционисты да коррупционеры, оборотни в погонах оккупировали правоохранительные органы, прокуратуру, следственный комитет. Поэтому мы просим Вас прислать комиссию и помочь нам и вам в борьбе с коррупцией».

Участники акции запустили в небо на воздушных шарах письмо, адресованное Владимиру Путину.

Решение районного суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в течение десяти дней в областном суде.

Напомним, что в августе 2016 года омские фермеры подарили Путину телёнка, которого не смогли прокормить.