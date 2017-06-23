Велосипед сменил диван в рейтинге запросов Avito за год в Новосибирске

Эксперты Avito составили топ-10 самых популярных поисковых запросов в Новосибирске и других городах-миллионниках по итогам мая и сравнили с прошлогодним результатом, узнал корреспондент Сиб.фм 23 июня из сообщения пресс-службы сайта.

Эксперты выяснили, как изменились предпочтения пользователей за минувший год. В мае 2017 года лидерами поиска на Avito в Новосибирске стали запросы «велосипед», а в прошлом году — «диван». Понизился рейтинг вещей категории «одежда, обувь, аксессуары»: в 2017 году они заняли ровно половину рейтинга. Запрос «шуба норковая», входивший в число самых популярных в прошлом году, покинул топ-10. Вместо него в рейтинг 2017 года вошла «кровать» — сразу на восьмой строчке.

В целом по стране лидерами поиска помимо одежды и обуви стали также детские вещи, товары для спорта и отдыха, мебель и техника. При этом одежда и обувь заняли четыре из десяти позиций рейтинга.

«Годом ранее личные вещи интересовали пользователей в большей степени, а в топе запросов были представлены популярные бренды одежды и обуви. В 2017 году они уступили позиции бытовой технике», — сообщила пресс-служба сайта.

В мае 2017 общероссийский рейтинг наиболее популярных поисковых запросов возглавил «велосипед», к которому интерес пользователей по сравнению с прошлым годом возрос на 7,8 %. Замыкает топ-10 ещё один «дебютант» в списке лидеров — «кровать».

Рейтинги городов-миллионников во многом повторяют федеральный запрос. Исключение — Казань, где шесть из десяти лидирующих позиций занимают iPhone (iPhone 6, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 4S, iPhone 5С соответственно).

В 11 российских городах-миллионниках рейтинг популярных поисковых запросов по аналогии с общероссийским списком возглавил «велосипед».

Напомним, что в мае житель Омска выставил на продажу статуэтку за 3,5 млн рублей.