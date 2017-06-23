Заместитель министра труда Новосибирской области Андрей Головнин назвал тему профориентации ключевой в сфере образования, а площадкой её реализации — уроки технологии, сообщает 23 июня корреспондент Сиб.фм по итогам сессии «Урок технологии в школе» в рамках Международного форума технологического развития «Технопром-2017».

Заместитель министра труда Новосибирской области, начальник управления развития трудовых ресурсов и профессионального образования Андрей Головнин озвучил позицию Министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области на вопрос профориентации молодёжи. В качестве ключевой, остросоциальной темы в сфере образования он назвал профориентацию, потому что она влияет на рынок труда и в принципе на социальный климат области. По его словам, существует проблема неудовлетворённости молодёжи своими профессиональными перспективами.

«На мой взгляд и на взгляд министерства, уроки технологии — это та базовая образовательная площадка, на которой и нужно решать вопросы профориентирования. Важный вопрос, как это решать: к чему профориентировать, к каким областям, к каким видам деятельности», — отметил Андрей Головнин.

Для решения этого вопроса он предложил два варианта действий.

«Во-первых, мы сейчас будем рассматривать вариант проекта концепции навигации по наиболее востребованным профессиям, специальностям. В этот документ должны лечь перспективные области профессиональной деятельности, которые будут востребованы в течение ближайших 10 лет в Новосибирской области. Я предлагаю желающим подключиться к этой рабочей группе», — озвучил первый вариант решения эксперт.

Второй вариант — развитие деятельности совместно со средним профессиональным образованием (СПО).

«На сегодняшний день у нас порядка 60 школ работают совместно с системой среднего профессионального образования. Поэтому я приглашаю директоров школ и педагогов подключаться к работе совместно с учреждениями СПО: обращайтесь к нам или напрямую в эти учреждения. Тогда мы найдём механизмы интеграции», — резюмировал Андрей Головнин.

Напомним, что в школах Новосибирской области в 2017 году существуют 239 специализированных классов.