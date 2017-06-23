Вымершие овцы-гиганты стали предметом изучения учёных НГУ

Учёные Новосибирского государственного университета исследовали кости овец, некогда обитавших на территории Сибири, и пришли к выводу, что их потомки измельчали, узнал 23 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы НГУ.

Лаборатория палеогеномики НГУ исследовала кости овцы, обитавшей на территории Сибири в третьем и втором тысячелетиях до нашей эры, останки продемонстрировали хорошее физическое состояние древних животных по сравнению с современными особями.

Учёные анализировали останки на предмет вариантов генов, связанных с «хозяйственно-полезными признаками» у древней овцы, а также искали генетическое сходство современных овец с их предками.

Авторы исследования провели ДНК-анализ костных останков копытных и предположили существование ранее неизвестного науке гаплотипа древних овец. Это значит, что в прошлом разнообразие овец было шире, чем представлялось учёным до этого момента.

Кроме того, древние овцы были крупнее современных. Учёные выяснили, что снижение популяции крупных и более выносливых копытных произошло из-за «эффекта бутылочного горлышка», когда популяция в ходе различных причин достигает критического минимума, а после восстанавливается.

Открытия были сделаны на основе изучения объектов захоронений афанасьевской культуры Алтая — учёные предположили, что Алтай был неким миграционным коридором для расселения домашних животных.

Сотрудники лаборатории поделились результатами исследования с научным сообществом в журнале «Animal Genetics».

Напомним, в июне томские геологи получили новое оборудование, которое поможет им заглянуть на миллиарды лет назад.