 

Житель Красноярска утонул в озере после распития спиртного

 23 июня, 14:23
подходящие темы
Житель Красноярска утонул в озере после распития спиртного
Фото Алёны Мартыновой

В Красноярске на озере утонул 50-летний мужчина, который отдыхал на берегу с друзьями и распивал спиртные напитки, узнал корреспондент Сиб.фм 23 июня из сообщения пресс-службы регионального следкома.

22 июня следственные органы получили сообщение о том, что на озере Мясокомбината утонул 50-летний мужчина. По предварительным данным, 22 июня около 17:00 мужчина с друзьями отдыхал на озере, которое находится на улице Норильской в Красноярске.

Как сообщили в пресс-службе, компания мужчин распивала спиртное, отмечая день рождения. Один из них пошёл купаться, но через несколько минут пропал из поля зрения. Через некоторое время его тело вытащили из озера: мужчина захлебнулся в воде.

На данный момент следователи проводят проверку, опрашивают родственников погибшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза тела.

Напомним, в июне выпускник новосибирского университета утонул в озере рядом с садовым товариществом «Ранет» — несчастный случай произошёл во время празднования успешного окончания учёбы в вузе.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 21 июня, 11:00 • статья

Десять по-настоящему летних событий

Лето — самое подходящее время для развлечений и всевозможного отдыха. Предлагаем вам в обязательном порядке посетить эти летние мероприятия, чтобы впечатлений хватило на год вперёд!
 16 июня, 10:16 • статья

В поисках лета

Как подготовиться к сезону летних пикников: выбор продуктов и всего самого необходимого в одном месте.
 7 июня, 07:00 • статья

8 оттенков лета

О том, где в России туристу найти горячий песок, как добраться до мечты советского отпускника и какой воздух хочется пить
самое популярное
 20 июня, 11:58 • новость

Человеческие ноги найдены на новосибирском пляже

На диком пляже котлована в одном из районов Новосибирска были обнаружены предположительно останки человеческого тела — части берцовых костей со следами плоти.
 14 июня, 12:13 • новость

Мать убийцы новосибирской школьницы Карины Залесовой выплатит компенсацию из пенсии

Новосибирские приставы будут вычитать 50 % из пенсии Натальи Коньковой, матери убийцы Карины Залесовой, в пользу выплаты компенсации родителям девочки.
 16 июня, 12:27 • новость

Синоптики рассказали, как долго продлится жара в Новосибирске

В Новосибирской области жаркая погода продлится несколько дней, после чего пойдёт на спад.
 15 июня, 17:43 • новость

Жительница Новосибирской области отказалась от суицида из-за беляшей

Жительница Здвинского района Новосибирской области угрожала судебным приставам самоубийством, но передумала из-за беляшей.
 20 июня, 11:45 • новость

Пропавшая девушка с татуировкой найдена мёртвой в Новосибирском районе

Пропавшая три дня назад жительница Новосибирска найдена мёртвой, её муж пришёл в полицию и написал явку с повинной.
 10 июня, 13:53 • новость

Потоп и сломанные деревья стали итогом ночной грозы в Новосибирске

Гроза, дождь и ураганный ветер обрушились на Новосибирск ночью 10 июня, деревья падали на припаркованные машины, а котлован на стройке наполнился водой.
присоединяйтесь!
    