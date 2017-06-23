Житель Красноярска утонул в озере после распития спиртного

В Красноярске на озере утонул 50-летний мужчина, который отдыхал на берегу с друзьями и распивал спиртные напитки, узнал корреспондент Сиб.фм 23 июня из сообщения пресс-службы регионального следкома.

22 июня следственные органы получили сообщение о том, что на озере Мясокомбината утонул 50-летний мужчина. По предварительным данным, 22 июня около 17:00 мужчина с друзьями отдыхал на озере, которое находится на улице Норильской в Красноярске.

Как сообщили в пресс-службе, компания мужчин распивала спиртное, отмечая день рождения. Один из них пошёл купаться, но через несколько минут пропал из поля зрения. Через некоторое время его тело вытащили из озера: мужчина захлебнулся в воде.

На данный момент следователи проводят проверку, опрашивают родственников погибшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза тела.

Напомним, в июне выпускник новосибирского университета утонул в озере рядом с садовым товариществом «Ранет» — несчастный случай произошёл во время празднования успешного окончания учёбы в вузе.