 

Жители Новосибирска выйдут 28 июня на митинг против мусорного полигона

 23 июня, 12:39
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Жители Новосибирска выйдут 28 июня на митинг против мусорного полигона
Фото из группы «Поможем реке Издревая» соцсети «Вконтакте»

Митинг против строительства мусоросортировочного комплекса «Раздольное» и полигона для твёрдых отходов под Новосибирском пройдёт в Первомайском сквере 28 июня — мероприятие заявлено на тысячу человек, узнал корреспондент Сиб.фм 23 июня из сообщения организаторов.

В Новосибирске участники инициативной группы «Поможем реке Издревая» организовали митинг против строительства мусоросортировочного комплекса (МСК) «Раздольное» и полигона твёрдых коммунальных отходов (ТКО), которые грозят уничтожением памятника природы «Долина реки Издревой». Митинг пройдёт 28 июня в 18:00 в Первомайском сквере Новосибирска.

«Уважаемые жители города Новосибирска и пригорода. 22 июля 2016 года было подписано концессионное соглашение о строительстве двух мусоросортировочных комплексов с полигонами твёрдых коммунальных отходов на 40 лет», — говорится в сообщении.

По информации организаторов, участники митинга будут требовать отмену мусорной концессии и переноса земельного участка, выделенного под полигон возле реки Издревая. Мероприятие заявлено на тысячу человек.

«Мы за решение проблем с мусором у нас в области. Однако очень важно заключать контракт с честными компаниями, учитывать мнение специалистов, населения и депутатов при принятии таких важных для области решений», — говорится в сообщении.

Напомним, что в апреле 2017 года сотни жителей Новосибирска вышли на митинг против мусорного полигона. В мае правительство Новосибирской области изменило условия мусорной концессии.

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