 

Жители Сибири выберут туристический бренд России

 23 июня, 11:43
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Жители Сибири выберут туристический бренд России
Скриншот с сайта tourbrand.russia.travel

Открылось общероссийское голосование, по результатам которого из 10 концепций туристического бренда России будут отобраны три финалиста — в голосовании могут принять участие жители Сибири и России в целом, узнал корреспондент Сиб.фм 23 июня на Национальном туристическом портале.

Федеральное агентство по туризму совместно с Ассоциацией брендинговых компаний России предложили жителям России принять участие в открытом онлайн-голосовании, которое размещено на Национальном туристическом портале.

«Какие ассоциации возникают у иностранца, когда он слышит о России? Каков он — образ твоей страны в глазах туриста? Будет ли этот образ правдивым и привлекательным, ярким и запоминающимся, точным и цепляющим, сегодня зависит от каждого из нас. Совсем скоро у нашей страны появится туристический бренд — символика, состоящая из узнаваемых образов и ассоциаций, которые рождаются при слове „Россия“. Это смысловая и визуальная оболочка для всего комплекса действий, которые будут формировать представление о нашей стране в глазах туристов», — говорится на сайте.


Дизайном по логотипу: про архаику и дурновкусие в юбилейной символике

В голосовании представлены 10 концепций туристического бренда России, которые разрабатывались в рамках всероссийского конкурса. Каждая концепция демонстрируется в виде описания её идеи, слогана и визуального образа. В 2015 году прошёл первый этап конкурса, в рамках которого на рассмотрение экспертной комиссии поступило 480 логотипов и 600 слоганов.

В 2016 году Ростуризм при поддержке Министерства культуры РФ и Ассоциации брендинговых компаний России провёл второй этап конкурса, в ходе которого профессионалы индустрии брендинга разработали около 30 концепций бренда.

Голосование продлится до 15 августа 2017 года. По его итогам жюри будет выбирать победителя из тройки лидеров, которых определили жители России.

Напомним, в июне новосибирский фотограф Слава Степанов потребовал извинений у областного правительства за использование без разрешения его фотографий для юбилейной символики, баннеры с изображением которой установлены на улицах города.

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