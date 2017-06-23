 

Жительница Новосибирска получила два года за нападение на полицейских

 23 июня, 12:58
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Жительница Новосибирска получила два года за нападение на полицейских
Фото с сайта globallookpress.com

Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор 39-летней жительнице Новосибирска, которая избила полицейского, а после выпала из автомобиля, узнал корреспондент Сиб.фм 23 июня из сообщения прокуратуры Новосибирской области.

По мнению суда, женщина управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники полиции остановили её после преследования.

«Находясь в состоянии сильного опьянения, выражалась в адрес сотрудников полиции грубой нецензурной бранью, не желая покидать автомобиль, нанесла полицейскому удары своими ногами по животу и по ногам, от которых он испытал физическую боль, после чего выпала из автомобиля», — говорится в сообщении пресс-службы.

После того, как подсудимую доставили в полицейский участок, она продолжала вести себя агрессивно, выражалась в адрес сотрудника дежурной части нецензурной бранью, била его ногами, билась головой, руками и ногами о стены и двери камеры. Также она повредила форменное обмундирование сотрудника полиции.

Суд признал женщину виновной по статьям 264.1 УК РФ («Управление в состоянии опьянения автомобилем, подвергнутой административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения»), части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»), статье 319 УК РФ («Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей и в связи с их исполнением»).

В сообщении отмечается, что женщина привлекалась к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Подсудимая вину признала и пояснила, что раскаивается в содеянном. Суд приговорил её к двум годам колонии поселения.

Напомним, что в марте 2017 года пенсионерка в Иркутской области метнула топор в полицейских и изрубила им бронежилет.

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