Жительница Новосибирской области спряталась от судебных приставов в шкафу

Жительница Кочковского района Новосибирской области спряталась в шкафу, когда к ней пришли судебные приставы, узнал корреспондент Сиб.фм 23 июня из сообщения пресс-службы регионального управления судебных приставов.

По сообщению пресс-службы, жительница Кочковского района задолжала по кредитам 166 тысяч рублей. Судебные приставы пришли к женщине для проверки имущественного положения, дверь им открыла её дочь и сообщила, что мама уехала в соседнее село к родственникам. Судебный пристав вошёл в дом и набрал номер телефона женщины, чтобы убедиться в достоверности сказанных дочерью слов.

«Каково же было удивление судебного пристава, когда из шкафа в гостиной раздалась мелодия „О, боже, какой мужчина!“ Вслед за музыкой, стыдливо приоткрыв дверцу предмета интерьера, показалась женщина, осознавшая, что её маскировка раскрыта. На вопрос должностного лица, зачем неплательщица прячется в шкафу, она лишь буркнула: „С молью в шашки играла“», — говорится в сообщении пресс-службы.

Пристав-исполнитель составил акты описи и ареста бытовой техники и электроники. В случае если неплательщица не погасит задолженность в течение 10 дней, её имущество будет передано на реализацию.

Напомним, что в мае 2017 года судебные приставы Новосибирска около часа гнались за автомобилем должника по пробкам.