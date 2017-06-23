Жительница Омска отдала 100 тысяч рублей с порчей незнакомкам

Полицейские ищут подозреваемых, которым жительница Омска отдала 100 тысяч рублей из-за того, что они несли негативную энергию, узнал корреспондент Сиб.фм 23 июня из сообщения регионального управления МВД.

В полицию обратилась 79-летняя жительница Омска, которая отдала незнакомкам 100 тысяч рублей за снятие порчи.

По сообщению полиции, пожилая женщина в обеденное время отправилась в банк для оплаты коммунальных услуг. На улице Комарова к ней подошли две незнакомки и рассказали, что её сбережения являются носителем негативной энергии. Чтобы избавиться от всех болезней, женщине необходимо провести обряд очищения денег. Она сняла с банковской карты 100 000 рублей и передала их женщинам. После ряда манипуляций пенсионерке было предложено положить деньги, завёрнутые в платок, под подушку и не доставать их два дня.

После этого срока потерпевшая развернула платок, но вместо денег нашла свёрнутую газету. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

Напомним, что в июне 2017 года кузбасская пенсионерка отдала экстрасенсам 5,7 млн рублей за общение по телефону.