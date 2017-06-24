Яркий праздник от «Галамарта» пройдёт в Новосибирске в честь 124-летия города

В честь 124-летия Новосибирска «Галамарт» подготовил праздничную программу, которая пройдёт на площадках города с 25 по 27 июня, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения организаторов.

В День города, 25 июня, на площади Ленина с 12:00 до 22:00 будет проходить праздничная программа от «Галамарта».

Праздник обещает быть ярким. Огромная арт-раскраска в центре города будет ждать всех, кто желает оставить свой след. На площадке будут работать мастера аквагрима, каждый ребёнок сможет обратиться к художнику и получить бесплатный аквагрим.

Гигантская «Дженга» на площади Ленина ждёт всех поклонников этой настольной игры. Суть игры заключается в том, чтобы увеличить высоту башни за счёт блоков, осторожно вытянутых из её основания.

Шоу мыльных пузырей порадует всех гостей праздника, а юные зрители получат по флакончику мыльных пузырей от организатора в подарок. Кроме того, гости получат шарики, значки и смогут сделать селфи с ростовыми куклами — большими оранжевыми котами.

Взрослых развлечёт тест-драйв электроинструментов. Кроме того, на презентации электроинструментов фирмы «Ермак» гостей ждут фотосессия и конкурсы с фирменными подарками.

Жителей Новосибирска поздравит обаятельная бабуля Галамартовна, она подготовила песни, конкурсы и подарки. Гастроли Галамартовны продлятся три дня, с 26 по 27 июня она посетит четыре крупных магазина и подарит подарки покупателям.

В понедельник, 26 июня, Галамартовна приедет:

в 16:00 в ТЦ «Золотая Нива», улица Бориса Богаткова, 239

в 19:00 в РК «Ройял Парк», Красный проспект, 101, Цокольный этаж

Во вторник, 27 июня, Галамартовну будут встречать:

в 16:00 в ТЦ «Галерея «Фантазия», площадь Маркса, 2, 2 этаж

в 19:00 в ТЦ «Континент», улица Троллейная, 130А, 2 этаж

Чтобы получить подарки, необходимо до 26 июня (в магазинах «Галамарт» на улице Бориса Богаткова и Красном проспекте) или до 27 июня (в магазинах «Галамарт» на улице Троллейная и площади Маркса) совершить покупку на сумму от 500 рублей и получить на кассе купон. В день гастролей нужно принести с собой купон и чек на покупку.

Напомним, 23 июня стала известна полная программа мероприятий, посвящённых празднованию Дня города.