Подросток в Иркутской области ушёл купаться и на трое суток потерялся в тайге

Около 50 человек трое суток искали пропавшего в тайге подростка из Эхирит-Булагатского района Иркутской области, пока тот самостоятельно не вышел к охотничьему домику, узнал корреспондент Сиб.фм 24 июня из сообщения регионального ГУ МВД.

О пропаже 16-летнего подростка 20 июня сообщила его мать — мальчик пошёл купаться и не вернулся. Как выяснилось в последствии, подросток заблудился в лесу и почти трое суток находился в таёжной местности, пока не вышел на лесной дом охотников, расположенный в соседнем районе в 40 километрах от его места жительства. Находившаяся в доме супружеская пара накормила ребёнка и сообщила о нём в полицию.

Все трое суток следы подростка в тайге пытались найти поисковые группы из числа сотрудников двух районых отделов полиции и добровольцев — всего около 50 человек. Группами было обследовано несколько десятков квадратных километров лесного массива.

На данный момент подросток благополучно доставлен домой. С ним и его родителями полицейские провели профилактическую беседу о необходимости соблюдения правил личной безопасности.



Напомним, в апреле новосибирские спасатели трое суток искали пропавшего рыбака и в итоге нашли его на одном из островов озера Чаны.