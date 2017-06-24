Поваленное ураганом дерево заблокировало в машине мать и ребёнка под Красноярском

Пять человек получили травмы во время урагана в Абанском районе Красноярского края, одно из поваленных ветром деревьев упало на автомобиль, где находились женщина и её 10-летняя дочь, в результате ребёнка пришлось госпитализировать санавиацией, узнал корреспондент Сиб.фм 24 июня из сообщения регионального ГУ МВД.

Ураган прошёл в районе озера Боровое и посёлка Почет. Разгул стихии привёл к тому, что дороги к водоему оказались завалены упавшими деревьями. Поэтому когда полиция и спасатели получили сообщение о пострадавших, им пришлось расчищать завалы протяжённостью около 20 километров.

Первым к группе туристов добрался местный участковый, который передал экстренным службам точную информацию о количестве пострадавших и характере травм. Когда к туристам через завалы пробились спасатели и основные силы полиции, они извлекли травмированную 10-летнюю девочку из автомобиля, в котором её вместе с матерью заблокировало поваленное дерево. Вертолётом санитарной авиации ребёнок был доставлен в Красноярск. Её мать не пострадала.

Травмы различной тяжести получили еще четыре человека. Двум из них помощь была оказана на месте, двое других, вероятно, будут доставлены в краевой центр. Полиция и спасатели продолжают расчистку дорог в районе.

Напомним, ранее после сильного града в Хакасии к медикам обратились с травмами различной степени пятеро туристов, отдыхавших на местных озёрах.