Рабочие случайно обнаружили в центре Иркутска древний подземный ход или канализацию

Остатки древнего подземного хода или деревянной канализации обнаружены в историческом центре Иркутска между зданием областного правительства и храмом во имя Спаса Нерукотворного Образа, узнал корреспондент Сиб.фм 24 июня из сюжета ГТРК «Иркутск».

Находку случайно сделали рабочие, которые проводили земляные работы для прокладки электрокабеля. Обнаруженные в земле брёвна и деревянный настил сразу же вызвали интерес у местных археологов. По словам архитектора и краеведа Бориса Ярового, территория где найдены предполагаемые остатки древнего подземного сооружения, была одной из первых улиц Иркутского острога,основанного во второй половине XVII века.

На данный момент раскопки на месте найденного сооружения продолжают археологи. Дату создания конструкции по фрагментам древесины определит экспертиза, однако древность сооружения не вызывает сомнений — дерево от времени почти превратилось в труху.

Напомним, в марте 2015 года археолог-любитель из Иркутской области передал в музей останки древнего человека, которые полгода хранил у себя дома.