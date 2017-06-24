 

Задевший лестницей провода ЛЭП мастер установки окон погиб в Новосибирской области

 24 июня, 13:46
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Задевший лестницей провода ЛЭП мастер установки окон погиб в Новосибирской области
Фото с сайта globallookpress.com

Работник, устанавливавший окна, погиб в посёлке Мочище Новосибирской области, задев металлической лестницей провода высоковольтной линии электропередач, узнал корреспондент Сиб.фм 24 июня из сообщения регионального следкома.

По данным следствия, трагедия произошла днём 23 июня. 33-летний мужчина был нанят для установки пластиковых окон частной фирмой, которая занималась строительством производственного помещения. Окна работник устанавливал на втором этаже здания.

«В какой-то момент мужчина, находясь на улице, взял в руки металлическую лестницу и намеревался с её использованием подняться к одному из оконных проёмов. В то же время, задев лестницей проходившуюся в непосредственной близости от здания высоковольтную линию электропередач, мужчина получил электротравму и скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении следкома.

По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства трагедии.

Напомним, 16 июня в Новосибирской области 17-летний молодой человек погиб от удара током, делая селфи рядом с линией электропередач.

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