Житель Алтая арестован за поджог молодой супруги

Суд в Республике Алтай по ходатайству следствия на два месяца арестовал 38-летнего жителя Усть-Канского района, который подозревается в попытке убийства собственной супруги, узнал корреспондент Сиб.фм 24 июня из сообщения регионального следкома.

По данным следствия, преступление было совершено 22 июня в вечернее время. Житель села Яконур вернулся домой после распития спиртных напитков и поссорился с женой, с которой узаконил отношения лишь в марте 2017 года.

«Мужчина в ходе ссоры, возникшей из-за незначительного повода, решил убить супругу. Для этого он облил бензином 30-летнюю потерпевшую и поджёг. Осознав совершенное, подозреваемый потушил охваченную пламенем женщину и вызвал медиков. В настоящее время потерпевшая находится в районной больнице с ожогами 48 % тела», — сообщает следком республики.

Опасаясь ответственности, мужчина, ранее судимый за причинение смерти по неосторожности, сбежал с места преступления, однако вскоре был задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство».

Напомним, в июне в Красноярском крае житель города Назарово, не пройдя испытательный срок при устройстве на работу, облил начальника бензином и поджёг.