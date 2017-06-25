Девушка въехала на спортивном авто в магазин в Новосибирске

Девушка за рулём седана Subaru Impreza въехала в магазин возле Центрального рынка Новосибирска, сообщил 25 июня корреспонденту Сиб.фм очевидец события Михаил Иванов.

Авария произошла около 9:00 неподалёку от Центрального рынка. Седан Subaru Impreza съехал вниз по ступеням и протаранил стену магазина, расположенного на цокольном этаже в доме № 78/2 по улице Каменской.

«На место аварии приехали представители ЧОПа, ГАИ, кажется, даже прокуратура. С центрального рынка куча народу набежала. Двери магазина повреждены, но незначительно, люди не пострадали. Кто-то говорил, что она пьяная была, кто-то, что нет», — рассказал корреспонденту Сиб.фм очевидец произошедшего Михаил Иванов.

Как пояснили в отделе ГИБДД по Новосибирску, хозяин магазина и девушка, которая совершила аварию, решили вопрос без участия инспекторов.

Напомним, в июле 2015 года пьяный водитель въехал в отделение «Сбербанка» в Новосибирске.