 

Девушка въехала на спортивном авто в магазин в Новосибирске

 25 июня, 11:36
подходящие темы
Девушка въехала на спортивном авто в магазин в Новосибирске
Фото Михаила Иванова для Сиб.фм

Девушка за рулём седана Subaru Impreza въехала в магазин возле Центрального рынка Новосибирска, сообщил 25 июня корреспонденту Сиб.фм очевидец события Михаил Иванов.

Авария произошла около 9:00 неподалёку от Центрального рынка. Седан Subaru Impreza съехал вниз по ступеням и протаранил стену магазина, расположенного на цокольном этаже в доме № 78/2 по улице Каменской.

«На место аварии приехали представители ЧОПа, ГАИ, кажется, даже прокуратура. С центрального рынка куча народу набежала. Двери магазина повреждены, но незначительно, люди не пострадали. Кто-то говорил, что она пьяная была, кто-то, что нет», — рассказал корреспонденту Сиб.фм очевидец произошедшего Михаил Иванов.

Как пояснили в отделе ГИБДД по Новосибирску, хозяин магазина и девушка, которая совершила аварию, решили вопрос без участия инспекторов.

Напомним, в июле 2015 года пьяный водитель въехал в отделение «Сбербанка» в Новосибирске.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 15 февраля, 16:39 • интервью

Снимите с руля!

Руководитель стартапа SpectraTek Артём Попов рассказал во время Дня науки в ГПНТБ об автомобиле будущего и о том, чему новые технологии могут научиться у муравья, пчелы, лягушки и кошки.
 12.12.2016, 12:47 • статья

Городские экстремалы: жизнь на адреналине

Как жители Новосибирска получают адреналин в городских условиях — интервью с роупджампером, зацепером, гонщиком и квестоманом.
 9.11.2016, 11:59 • статья

Премиальный дефицит

Корреспондент Сиб.фм выяснил, что происходит с рынком люксовых автомобильных брендов, какие авто класса премиум можно купить в Новосибирске, а какие — нет.
самое популярное
 20 июня, 11:58 • новость

Человеческие ноги найдены на новосибирском пляже

На диком пляже котлована в одном из районов Новосибирска были обнаружены предположительно останки человеческого тела — части берцовых костей со следами плоти.
 14 июня, 12:13 • новость

Мать убийцы новосибирской школьницы Карины Залесовой выплатит компенсацию из пенсии

Новосибирские приставы будут вычитать 50 % из пенсии Натальи Коньковой, матери убийцы Карины Залесовой, в пользу выплаты компенсации родителям девочки.
 16 июня, 12:27 • новость

Синоптики рассказали, как долго продлится жара в Новосибирске

В Новосибирской области жаркая погода продлится несколько дней, после чего пойдёт на спад.
 15 июня, 17:43 • новость

Жительница Новосибирской области отказалась от суицида из-за беляшей

Жительница Здвинского района Новосибирской области угрожала судебным приставам самоубийством, но передумала из-за беляшей.
 20 июня, 11:45 • новость

Пропавшая девушка с татуировкой найдена мёртвой в Новосибирском районе

Пропавшая три дня назад жительница Новосибирска найдена мёртвой, её муж пришёл в полицию и написал явку с повинной.
 22 июня, 22:46 • новость

Ураган в Новосибирской области принёс новые разрушения

В Новосибирскую область пришёл грозовой фронт, который принёс с собой ураганный ветер, ливень, град и пылевую бурю — в Новосибирске в результате стихии падали деревья и срывались крыши со зданий, а также отключалось электричество.
присоединяйтесь!
    