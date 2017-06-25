 

Новосибирские зоозащитники открыли трогательную фотовыставку в День города

 25 июня, 12:44
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Новосибирские зоозащитники открыли трогательную фотовыставку в День города
Фотографии Матвея Кугаева для Сиб.фм

Фотовыставка «Я дома!», посвящённая историям спасения бездомных животных, открылась в Новосибирске в день 124-летия города, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения в сообществе благотворительного фонда «Варежка» в соцсети «Вконтакте».

Зоозащитники благотворительного фонда «Варежка» предложили жителям Новосибирска увидеть глаза своих подопечных, которые ещё недавно скитались по улицам большого города и нуждались в помощи, а сегодня живут в заботе и любви.

На фотографиях новосибирских фотографов Олега Кугаева и Веры Сальницкой запечатлены «хэппи энды» историй потерявшихся или преданных людьми животных. По словам Олега Кугаева, эта выставка для тех, кто сомневается, брать или не брать бездомное животное.

«Я хотел, чтобы они увидели, что это такие же нормальные животные, они так же любят и так же нуждаются в любви, — поделился фотограф Олег Кугаев. — Я недавно вернулся из экспедиции из Австралии, и меня попроси поработать с бездомными животными. Я уже давно не работал с животными, которые не убегают от меня и не хотят меня съесть».

Фотографии спасённых волонтёрами кошек и собак можно посмотреть в ТРК «Ройал Парк», выставка продлится до 25 июля.

Напомним, в начале июня стало известно, что попавший под Новосибирском в капкан кот получит протезы за 40 тысяч рублей.

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