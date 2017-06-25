 

Спасатели предупредили о граде и порывистом ветре в день 124-летия Новосибирска

 25 июня, 10:38
Спасатели предупредили о граде и порывистом ветре в день 124-летия Новосибирска
Фото Марии Тищенко для Сиб.фм

Синоптики уточнили прогноз погоды на 25 июня, ожидаются дожди, местами сильные грозы, град, усиление ветра до 25 м\с, узнал 25 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МЧС по Новосибирской области.

25 июня, в День города, сайте МЧС появилось штормовое предупреждение. Гуляющих на празднике жителей может застать дождь, порывистый ветер и даже град.

«В этой связи возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением и обрывом линий связи и электропередач, падением слабо закреплённых конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений», – передаёт ведомство.

Спасатели рекомендуют не парковать машины под старыми деревьями, а также во время непогоды держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и оборванных проводов.

Напомним, 23 июня стала известна программа уличных мероприятий ко Дню города.

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