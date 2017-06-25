Спасатели предупредили о граде и порывистом ветре в день 124-летия Новосибирска

Синоптики уточнили прогноз погоды на 25 июня, ожидаются дожди, местами сильные грозы, град, усиление ветра до 25 м\с, узнал 25 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МЧС по Новосибирской области.

25 июня, в День города, сайте МЧС появилось штормовое предупреждение. Гуляющих на празднике жителей может застать дождь, порывистый ветер и даже град.

«В этой связи возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением и обрывом линий связи и электропередач, падением слабо закреплённых конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений», – передаёт ведомство.

Спасатели рекомендуют не парковать машины под старыми деревьями, а также во время непогоды держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и оборванных проводов.

Напомним, 23 июня стала известна программа уличных мероприятий ко Дню города.