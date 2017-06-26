Проверки прокуратуры обнаружили более 500 аварийных домов в Бурятии, Хакасии и Забайкалье, которые должны были быть расселены по федеральной программе в 2014-2016 годах, узнал 26 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения Генеральной прокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе.

Тысячи жителей аварийных домов в трёх регионах Сибири остались без обещанного нового жилья. Прокуратура обнаружила массовые нарушения федеральной программы по переселению из ветхого и аварийного жилья в большинстве регионов Сибири.

По данным ведомства, более 500 домов в Республике Бурятии, в Республике Хакасии и в Забайкальском крае должны были быть расселены в 2014-2016 годах. Этого не произошло из-за неправомерного использования выделенных бюджетных средств, невыполнения застройщиками и подрядчиками условий контрактов. Кроме того, чиновники часто не подавали претензии и иски, допускались нарушения при оформлении разрешительной документации, формировании проектно-сметных документов и другие нарушения законодательства.

В Алтайском крае прокуратура осудила работу профильных комиссий ЖКХ, которые не проводили визуальный и фактический осмотр состояния дома по заявке, на основании чего отказывали жителям в признании дома аварийным. Дом в Новоалтайске был признан аварийным только по требованию местного прокурора, в Бийске прокуратура была вынуждена оспорить отказ комиссии. Прокурор Омска потребовал признать дом с 63 %-ным износом конструкций аварийным через суд.

По данным прокуратуры, профильные комиссии в Красноярском крае, Омской, Томской областях также не регистрировали заявления от жителей ветхого жилья или рассматривали их в течение двух и более месяцев. Собственники не получали заключения комиссий по результатам обследования.

Напомним, что Минстрой РФ призвал трёх сибирских губернаторов извиниться перед жителями за срыв сроков расселения ветхого и аварийного жилья.