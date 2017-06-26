 

Двое человек напали на координатора штаба Навального в Барнауле

 26 июня, 14:03
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Двое человек напали на координатора штаба Навального в Барнауле
Фото из архива Сиб.фм

Двое человек напали с ножом на координатора штаба оппозиционера Алексея Навального в Барнауле Артёма Косарецкого, узнал корреспондент Сиб.фм 26 июня из сообщения издания «Коммерсантъ-Сибирь».

На координатора штаба Алексея Навального в Барнауле Артёма Косарецкого напали с ножом. Как рассказал изданию потерпевший, нападение произошло утром в понедельник, когда он шёл к администрации Барнаула подавать уведомление о проведении массовых акций. Нападавших было двое, один из них полоснул ножом по локтевому сгибу руки.

«Пытались помешать подать уведомление», — рассказал изданию потерпевший.

Артему Косарецкому оказана медицинская помощь — рану пришлось зашить. Госпитализация ему не потребовалась. Он находится на больничном. Сотрудники Росгвардии задержали нападавших.

Напомним, что в июне 2017 года штаб Алексея Навального в Иркутске заявил о нападении на офис.

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