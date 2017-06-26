 

«Колдунья» избавила девушку от 88 тысяч рублей под Новосибирском

 26 июня, 18:44
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«Колдунья» избавила девушку от 88 тысяч рублей под Новосибирском
Фото с сайта globallookpress.com

Двадцатилетняя жительница Новосибирска пообещала снять порчу с девушки и вынесла её из квартиры золото на сумму свыше 88 тысяч рублей, узнал 26 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы прокуратуры Новосибирской области.

20-летняя жительница Новосибирска предложила несовершеннолетней снять с неё порчу и скрылась из квартиры с золотом матери.

Следствие установило, что в апреле подсудимая Ксения Телятникова поехала в Бердск и встретила на улице 17-летнюю девушку, которой сообщила о страшной порче, наложенной на всю семью потерпевшей. Чтобы избавить девушку и её близких от проклятья, представившаяся колдуньей подсудимая потребовала всё имеющееся у девушки дома золото.

Получив от несовершеннолетней украшения её матери, «колдунья» скрылась. Получить желаемое Телятниковой помогло внешнее сходство с цыганкой. Материальный ущерб, причинённый семье подсудимой, оценён в 88 800 рублей.

«Телятникова в ходе расследования уголовного дела написала явку с повинной, признала себя виновной и раскаялась в содеянном. Однако ущерб потерпевшей не возместила», — сообщило ведомство. Позже стало известно, что подсудимая тяжело больна и у неё есть малолетние дети.

Суд учёл все смягчающие обстоятельства и определил Телятниковой наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и выплатой в пользу потерпевшей 88 тысяч рублей. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Приговор на данный момент не вступил в законную силу.

Напомним, в июне 2017 года жительница Омска отдала 100 тысяч рублей с порчей незнакомкам.

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