Комикс о правильном разведении кошек нарисовал зоозащитник из Новосибирска

Комикс волонтёров из Новосибирска и Москвы показал на примере двух частных историй различия между заводчиком британских кошек и «плодильщиком», сообщил 26 июня корреспонденту Сиб.фм автор идеи, текста и лайн-арта комикса Имран Тано.

Серия картинок про Машу и Дашу, у которых оказался разный подход к разведению британских кошек, показала, чем отличаются котята за 20 тысяч от котят за 1,5 тысячи рублей. Картинки опубликованы в тематическом сообществе в соцсети «ВКонтакте».

Историю в картинках нарисовал новосибирский зооволонтёр Имран Тано, а оцифровать и свести помогла московская зоозащитница Мария Иванова. Герои комикса — добросовестная заводчица Маша, которая ставит кошке все прививки, исправно посещает выставки и заботится о здоровье своей британки, и Даша, которая использует свою кошку для лёгкого заработка.

Целевая аудитория комикса, по словам новосибирского художника Имрана Тано, — люди, которые сомневаются, у кого лучше купить породистое животное, а также новички, захотевшие заняться разведением кошек. По словам автора, данные картинки помогут и зоозащитникам, чтобы разъяснять населению, чем ответственное содержание домашних животных отличается от безответственного.

«Я хотел рассказать в картинках максимально просто и схематично то, что устал объяснять словами, — поделился Имран Тано, — Тех, кто обогащается за счёт продажи фенотипичных британцев и тем самым поставляет нескончаемый поток котят на выброс, эти картинки, разумеется, не прошибут. Но я надеюсь, что они помогут волонтёрам одержать победу в споре с так называемыми начинающими „плодильщиками“ и убедить людей кастрировать неплеменных животных».

На прорисовку комикса художнику понадобилось около двух недель, это уже третий подобный проект. В 2015 году Имран Тано в соавторстве с новосибирским волонтёром Натикой Шульгиной выпустил первый комикс о судьбе котят домашней кошки Мурочки, который получил признание не только в России, но и за рубежом и собрал несколько сотен тысяч просмотров в русскоязычном интернете.

Следующий комикс Тано планирует нарисовать на тему мужской солидарности, которая не позволяет владельцам котов везти их на кастрацию.

Напомним, 25 июня, в День города, новосибирские зоозащитники открыли трогательную фотовыставку с историями животных, которые обрели новые дома.