Объявленная в федеральный розыск новосибирская школьница нашлась в аэропорту Краснодара

Сотрудники полиции в аэропорту Краснодара нашли школьницу, находившуюся в федеральном розыске — она прилетела рейсом из Новосибирска, узнал корреспондент Сиб.фм 26 июня из сообщения пресс-службы Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Школьницу доставили в отделение по делам несовершеннолетних Краснодарского ЛУ МВД. Там девушка рассказала свою историю.

«Влюбилась в своего виртуального друга, долгое время общалась с ним в одной из социальных сетей, а когда он пригласил прилететь в кубанскую столицу, оплатив билет до Краснодара, раздумывать не стала и без разрешения родителей отправилась в путь», — сообщили пресс-служба.

Сейчас девочка ожидает родителей в Краснодарском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Представители пресс-центра не уточнили, как долго девочка находится в розыске.

Напомним, что в конце мая в Новосибирске в день последнего звонка пропали две школьницы, которые были найдены через два дня на даче у родственников.