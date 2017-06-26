Россельхознадзор уничтожил тонну польских яблок в Новосибирске

Сотрудники новосибирского Россельхознадзора обнаружили, изъяли и уничтожили партию польских яблок, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения регионального управления ведомства 26 июня.

Под действие запрета попали яблоки, обнаруженные на складе новосибирского Торгового города «Левобережный», общим весом в 1 001 кг. На коробках с фруктами была маркировка, выдававшая польское происхождение, часть этикеток была сорвана.

В Российской Федерации действует запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции из США и стран Европейского союза, в том числе Польши. Сотрудники ведомства изъяли и уничтожили фрукты на новосибирском полигоне твёрдых пищевых отходов.

Проверка на складе проведена в рамках работы по выявлению санкционной продукции. Вместе с уполномоченными органами регионального пограничного управления ФСБ России, ГУВД, прокуратуры и таможни проводятся контрольные проверки в логистических центрах, оптовых складах, предприятиях торговли, рынках, а также на федеральных автомобильных трассах.

Более 50 кг продукции было изъято по результатам аналогичных рейдовых мероприятий. Так, около границы с Казахстаном обнаружено мясо птицы американского происхождения, а на складе Торгового города «Левобережный» 7,5 кг мороженой рыбы без маркировки, подтверждающей её безопасность и ветеринарно-санитарное благополучие. Все продукты были изъяты и утилизированы.

Напомним, что в августе 2015 года Россельхознадзор впервые уничтожил партию польских яблок. В том же месяце партия «Яблоко» провела пикет против уничтожения санкционных продуктов.