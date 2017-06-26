 

Шестилетний ребёнок пропал во время купания в новосибирском Затоне

 26 июня, 18:57
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Шестилетний ребёнок пропал во время купания в новосибирском Затоне
Фото с сайта globallookpress.com

Новосибирские спасатели ищут шестилетнего мальчика — по предварительным данным, он утонул при купании в реке Оби в районе Затона в Новосибирске, узнал 26 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения очевидцев.

Мальчик шести лет пропал во время купания в реке Оби в районе улицы Заобской. Очевидцы сообщили Сиб.фм, что мальчик утонул и его ищет немая мать.

В Муниципальной аварийно-спасательной службе подтвердили заявку, вызов поступил около 18:10 26 июня.

«Вызов поступил минут 20-30 назад. На место выехал сухопутный экипаж и катер, сейчас это вся информация», — сообщил Сиб.фм замначальника МАСС Новосибирска Константин Максимов на момент публикации материала.

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