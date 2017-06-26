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 26 июня, 16:34
Сотрудники МЧС ликвидировали разлив топлива с затонувшего судна под Новосибирском
Фото с сайта 54.mchs.gov.ru

Буксировочное судно «Марс» затонуло 24 июня возле пляжа «Ремикс» под Новосибирском в результате пробоины — топливо с катера попало в воду, узнал корреспондент Сиб.фм 26 июня из сообщения пресс-службы регионального МЧС.

По предварительным данным, судно находилось на стоянке возле пляжа «Ремикс» в городе Бердске. Судно не использовалось, оно находилось в ремонте, людей на борту не было. В днище катера образовалась пробоина, он сначала накренился, а после затонул, из-за чего в акваторию попали нефтепродукты.

К месту происшествия направились оперативная группа ГУ МЧС и аварийно-спасательная служба города Бердска.

«Ситуация находится на контроле регионального главка МЧС, оперативно приняты все меры по ликвидации последствий происшествия. Место розлива локализовано. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает», — сообщил руководитель аварийных работ, заместитель начальника ГУ МЧС в регионе Василий Тропин.

Чтобы масляное пятно не растекалось по акватории Бердского залива, спасатели выставили боновые ограждения. Затем поверхность воды была обработана специальным порошком-сорбентом, а масляные пятна убраны для последующей утилизации. 25 июня судно было поднято из воды с помощью техники и сейчас находится на берегу.

По факту разлива топлива Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку. По предварительной информации прокуратуры, затонувшее судно — это самоходное судно-толкач «Марс», принадлежащее ООО «СК «Норд-Вест» и зарегистрированное в Государственном судовом реестре. Судно находилось возле причала ООО «СК «Норд-Вест».

Напомним, что в мае в отношении руководства «Водоканала» города Тайга было возбуждено дело о загрязнении питьевой воды.

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