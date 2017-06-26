 

Томские биологи запатентовали устройство для очистки водоёмов от нефти

 26 июня, 17:51
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Томские биологи запатентовали устройство для очистки водоёмов от нефти
Фото с сайта tsu.ru

Учёные Томского государственного университета запатентовали устройство для очистки водоёмов от нефти и нефтепродуктов, узнал корреспондент Сиб.фм 26 июня из сообщения пресс-службы университета.

Учёные Биологического института ТГУ запатентовали устройство, которое упрощает и удешевляет процесс подъёма углеводородов со дна водоёмов и очистки толщи воды. Также оно позволяет вести работы не только на водных объектах со стоячей водой — озёрах и болотах, но и очищать ручьи и реки любой ширины.

«Технология, которая используется в настоящее время на реках и ручьях, позволяет собирать нефть только на их поверхности. Эффективность такой очистки сравнительно невысокая, потому что значительная часть агрегатов нефти находится в толще воды и на дне, соответственно, течение уносит их вниз по реке, — рассказал директор Биологического института ТГУ Данил Воробьёв. — Наше устройство позволяет обеспечить многослойный воздушно-пузырьковый заслон по всей ширине водотока и не допустить дальнейшего продвижения загрязняющих веществ».

Оборудование состоит из компрессора, утяжелённого перфорированного шланга с большим количеством перпендикулярных отведений. После подачи воздуха образуется воздушно-пузырьковая преграда. Нефть со дна и из толщи воды поднимается на поверхность, где производится её сбор.

«Данное устройство можно использовать как превентивную меру, — говорит Данил Воробьёв. — В случае возникновения нештатной ситуации и разлива углеводородного сырья оборудование можно сразу устанавливать чуть ниже по течению, чтобы минимизировать последствия аварии».

Изобретение прошло экспериментальную проверку. В 2018 году учёные планируют провести её опытно-промышленные испытания на территории деятельности компании «Лукойл-Коми».

Напомним, что в июне 2017 года сотрудники МЧС ликвидировали разлив топлива с затонувшего судна под Новосибирском.

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