 

Томские полицейские задержали дрейфующий буксир с пьяным экипажем

 26 июня, 18:32
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Томские полицейские задержали дрейфующий буксир с пьяным экипажем
Фото с сайта korabli.eu

Транспортные полицейские задержали на Оби в Томске дрейфующий буксир-толкач, на судне оказались три члена экипажа, они были пьяны, узнал корреспондент Сиб.фм 26 июня из сообщения пресс-службы управления МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу.

Сообщение о свободно дрейфующем речном буксире-толкаче поступило в дежурную часть полиции от капитана теплохода «Соболь», который проводил контроль навигационного оборудования.

Инцидент произошёл на фарватере реки Обь в Колпашевском районе Томской области. Команда служебного теплохода заметила неуправляемый буксир с неработающим двигателем. Моряки попытались выйти на связь с судном, но ответа не поступило, после чего капитан теплохода принял решение перейти на пустующий буксир-толкач.

«На палубе и в капитанской рубке никого не было, трое членов экипажа буксира спали в каютах. Механик, повар и рулевой-моторист находились в состоянии алкогольного опьянения, что установлено в ходе медицинского освидетельствования. Судно в срочном порядке пришвартовали к берегу», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сотрудники Томского линейного управления МВД России проводят проверку и установливают виновных лиц, которые допустили бесконтрольное плавание буксира-толкача на судовом ходу.

Напомним, что в мае 2017 года суд оштрафовал капитана, врезавшегося в берег Оби пассажирского теплохода.

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