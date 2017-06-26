Томские учёные исследуют гормон интеллекта

Учёные Томского политехнического университета изучают роль йода в работе тироксина — гормона интелекта, узнал корреспондент Сиб.фм 26 июня из сообщения пресс-службы Томского политехнического университета.

Томские учёные предположили, что ключевую роль в работе тирокнисна — гормона интелекта играет йод, а не только селен, как считалось ранее. Тироксин — это один из двух основных гормонов, которые вырабатывает щитовидная железа. Он участвует в работе клеток нервной системы — нейронов, определяя её активность.

В сообщении говорится, что при снижении уровня гормонов щитовидной железы, в том числе тироксина (Т4), у человека ухудшается память, отмечается недостаток сил, слабость, сонливость. Поэтому тироксин и называют гормоном интеллекта. В структуру тироксина входят четыре атома йода. В результате биохимических процессов происходит отщепление одного атома йода с образованием трийодтироксина (Т3). Идея томских учёных заключается в том, что тироксин начинает проявлять весь спектр биологической активности только когда хотя бы один атом йода в его структуре окисляется до поливалентного.

«За год выполнения проекта прояснился ряд ключевых моментов, которые не были ранее известны научному сообществу. Во-первых, тироксин переходит из состояния Т4 в Т3 в процессе синтеза своего прекурсора. Что это значит? Тироксин синтезируется из аминокислоты тирозин. Затем тироксин, выполняя свои функции, вновь синтезирует тирозин — процесс зацикливается, — рассказал научный руководитель проекта, заведующий кафедрой технологии органических веществ и полимерных материалов Мехман Юсубов. — И именно в процессе синтеза йодтирозина тироксин „теряет“ один атом йода».

Эксперименты ученых показали, что трийодтироксин образуется без участия селена.

«Распространено мнение, что необходим селен, чтобы из Т4 получился Т3. Но наши эксперименты показывают, что этот переход осуществляется и без селена, — рассказал Мехман Юсубов. — И вообще, часто говорят, что ту же соль недостаточно просто йодировать для усвоения йода, необходимо вводить ещё и селеносодержащие добавки. Как раз сейчас мы доказываем, что селен — не обязательный элемент для усвоения йода».

Томские учёные проводят исследования со своими коллегами из американского университета Миннесоты.

Напомним, что в декабре 2016 года биологи из Новосибирска победили ген ожирения у рыжих гормоном сытости.