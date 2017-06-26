 

Учёные НГУ выяснили эффективность популярного антибиотика в борьбе против старения

 26 июня, 17:36
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Учёные НГУ выяснили эффективность популярного антибиотика в борьбе против старения
Фото с сайта globallookpress.com

Новосибирские учёные-нейробиологи с помощью опытов на крысах выяснили, что антибиотик цефтриаксон эффективен для коррекции когнитивных нарушений у пожилых людей, узнал 26 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Новосибирского госуниверситета.

Исследователи применили антибиотик цефтриаксон для замедления нарушений функций памяти и обучения у крыс с генетически обусловленным ускоренным старением — результаты помогут в будущем эффективно лечить деменцию у пожилых людей.

Открытие сделали учёные из лаборатории трансляционной и клинической нейронауки НГУ совместно со специалистами НИИ физиологии и фундаментальной медицины.

Антибиотик третьего поколения цефтриаксон на протяжении многих лет активно использовался исключительно как антимикробное средство. В 2005 году была впервые выдвинута гипотеза, что он может быть эффективен и для лечения некоторых нейродегенеративных заболеваний.

«Получены приоритетные данные о способности цефтриаксона нормализовать когнитивные дефициты у крыс в рамках модели болезни Паркинсона, а также изучен ряд механизмов, опосредующих воздействие препарата», — пояснила заведующая лабораторией экспериментальных моделей нейродегенеративных процессов НИИ физиологии и фундаментальной медицины Мария Тихонова.

После пяти недель лечения препаратом у крыс наблюдается восстановление памяти и способностей к обучению — это связано с активацией механизмов, обеспечивающих выживание новообразованных и зрелых нейронов в части головного мозга, отвечающей за память и эмоции.

Напомним, в 2017 году томские учёные будут исследовать гормон интеллекта.

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