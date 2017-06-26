 

Житель Новосибирска пытался убить своих родителей

 26 июня, 15:48
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Житель Новосибирска пытался убить своих родителей
Фото сайта sledcom.ru

Новосибирские следователи расследуют дело в отношении мужчины, который пытался убить родителей, узнал корреспондент Сиб.фм 26 июня из сообщения регионального управления следственного комитета.

По данным ведомства, в квартире одного из домов на улице Физкультурной в Первомайском районе Новосибирска проживали 54-летний мужчина, его 51-летняя супруга, а также их 26-летний сын.

«Молодой человек на протяжении последних нескольких лет злоупотребляет спиртными напитками, не трудоустроен, между ним и его родителями систематически возникают ссоры. Молодой человек на почве имеющегося у него к обоим родителям личного неприязненного отношения решил совершить их убийство», — говорится в сообщении ведомства.

Он зашёл в комнату квартиры, где в тот момент находились родители, и два раза ударил ножом отца и один раз ударил спящую мать. Посчитав, что родители умрут, подозреваемый с места преступления скрылся. Но в результате своевременно и квалифицированно оказанной медицинской помощи супруги остались живы.

Молодого человека задержали по подозрению в преступлении. 26 июня 2017 года Первомайский районный суд города Новосибирска рассмотрит ходатайство следователя о заключении мужчины под стражу. Следователи возбудили дело по части 3 статьи 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и пункта «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Максимальное наказание по этим статьям — пожизненное лишение свободы.

Напомним, что в апреле 2017 года следователи обвинили жителя Новосибирска в убийстве 19 женщин.

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