Алтайский клещ заразил «весёлого молочника» Джастаса Уолкера энцефалитом

Проживающий на Алтае американский фермер Джастас Уолкер, прославившийся в интернете как «весёлый молочник», попал в больницу после укуса энцефалитного клеща, узнал корреспондент Сиб.фм 27 июля из сообщения супруги Уолкера Ребекки в социальной сети «ВКонтакте».

«Друзья, просим прощения, что в этом месяце было мало видео. Этот месяц был очень тяжёлым. Джастас попал в больницу с энцефалитом после укуса клеща. На ферме появится после 11 июля. Просим молиться и спасибо вам», — обратилась к подписчикам мужа Ребекка Уолкер.

Согласно последним данным регионального управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, с начала сезона активности клещей в поликлиники с жалобами на присасывание клещей обратились более девяти тысяч человек.

«На сегодняшний день в стационарах края находится 11 жителей края с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом. Все заболевшие не были привиты против клещевого энцефалита и не обращались в медицинские организации для решения вопроса о введении иммуноглобулина. Диагноз „клещевой энцефалит“ подтверждён у одного взрослого жителя края», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в марте Уолкер, проживший в России более 20 лет, записал видео, в котором признался, что был бы не против получить российское гражданство.