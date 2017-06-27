Бык забодал пастуха в омской деревне Первый Шаг

На жителя омской деревни Первый Шаг напал разъярённый бык — мужчина получил травмы, но отказался от медицинской помощи и скончался у себя дома, узнал 27 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы следственного комитета по Омской области.

64-летний пастух скончался в деревне Первый Шаг Черлакского района Омской области после нападения быка.

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели пожилого мужчины. Следствие установило, что накануне мужчина, работающий пастухом, находился на выпасе. Односельчанин проходил мимо и услышал крики о помощи — пастуха атаковал разъярённый бык. Односельчанин взял палку и отогнал быка.

Пастух сообщил, что бык его дважды ударил рогами, но от медицинской помощи отказался, сославшись на то, что отлежится дома, и всё будет нормально.

Однако в пятницу, 23 июня, около 6:00 тело пастуха нашли в его доме. Мужчина скончался от полученных травм. Следственный комитет выясняет обстоятельства случившегося, по результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Напомним, в июне двое жителей Омской области пустили на шашлык пеликана, журавля и цесарку.