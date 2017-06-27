Двое жителей Новосибирска ограбили ювелирный магазин

Новосибирский суд рассмотрит уголовное дело в отношении двух местных жителей, которые подозреваются в ограблении ювелирного магазина, узнал корреспондент Сиб.фм 27 июня из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

По данным ведомства, 30 января 2017 года двое жителей Новосибирска в возрасте 29 и 46 лет надели маски с прорезями для глаз и ограбили ювелирный магазин.

Во время нападения один из них несколько раз ударил охранника по голове, тот потерял сознание. Второй мужчина гвоздодёром разбил три витрины и забрал шесть лотков с золотом стоимостью более 940 тысяч рублей. С места преступления они уехали на автомобиле «Тойота Калдина». Нападение они совершили всего за 40 секунд.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых 1 февраля и изъяли у них часть похищенного.

«Оба фигуранта неоднократно привлекались к уголовной ответственности, в том числе — за совершение тяжкого преступления. По ходатайству следователя им была избрана была мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Максимальное наказание по этой статье — 12 лет лишения свободы.

Напомним, что в ноябре 2016 года кемеровский бездомный рассыпал золото во время ограбления ломбарда.