 

Еда закончилась у пожарных в одном из лесхозов Бурятии

 27 июня, 12:22
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Еда закончилась у пожарных в одном из лесхозов Бурятии
Фото с сайта agrocontech.ru

Прокуратура в Бурятии провела проверку и обнаружила, что у пятерых работников «Северного лесхоза», которые занимаются тушением пожара, закончилась еда, узнал корреспондент Сиб.фм 27 июня из сообщения республиканской прокуратуры.

По сообщению ведомства, Северобайкальская межрайонная прокуратура провела проверку «Северного лесхоза» на соблюдение федерального закона в сфере охраны лесов от пожаров. В соостветствии с приказом Министерства природа России руководитель обязан обеспечить регулярным питанием и питьевой водой работников, участвующих в тушении лесного пожара.

«Проведённой проверкой установлено, что руководство Автономного учереждения Республики Бурятии „Северный лесхоз“ нарушило указанные требования федерального законодательства об организации регулярного питания работников, привлекаемых на тушение пожара № 10 в квартале 43 Ангоянского лесничества», — говорится в сообщении.

16 июня 2017 года у пяти работников, привлечённых к тушению лесных пожаров на территории Ангоянского лесничества, закончились продукты питания. Также прокуратура установила, что во всех договорах, заключённых «Северным лесхозом» на тушение лесных пожаров, нет положения, регулирующего питание работников.

Прокуратура вынесла представление руководителю об устранении нарушений.

Напомним, что в марте 2017 года новосибирская прокуратура оштрафовала СИЗО за грязный труд заключённых в свинарнике.

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