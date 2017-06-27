 

Флешмоб в поддержку слепоглухих людей пройдёт в Новосибирске

 27 июня, 08:23
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Флешмоб в поддержку слепоглухих людей пройдёт в Новосибирске
Фото с сайта about-vision.ru

В Международный день слепоглухих, 27 июня, в Новосибирске пройдёт флешмоб в поддержку таких людей — его участники должны будут надеть вещь из своего гардероба наизнанку и выложить фото в соцсеть, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения мэрии города.

Акция в поддержку слепоглухих людей пройдёт в Новосибирске с 27 июня по 11 июля. Для участия в акции необходимо надеть одну из вещей своего гардероба наизнанку и выложить фото в социальную сеть, а в описании поставить хештэги #наизнанку, #слепоглухие. Затем эстафету нужно передать трём друзьям, отметив их в подписи.

«Суть флешмоба — стать проводником между миром слепоглухих и зрячеслышащих, обозначить проблему интеграции в общество слепоглухих», — говорится в сообщении.

Организаторами флешмоба выступили департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, муниципальное бюджетное учреждение «Агентство развития социальной политики» и фонд поддержки слепоглухих «Со-единение».

Акция начнётся 27 июня в 9:15 на ступенях мэрии. Сотрудники департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска наденут вывернутые наизнанку вещи для того, чтобы поддержать слепоглухих людей.

Напомним, что в феврале группу незрячих с собакой-поводырём отказались пустить в «Шашлыкофф» в Новосибирске.

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