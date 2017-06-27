 

Прооперированный в Германии глава Кузбасса Аман Тулеев «не хочет лежать» — врач

 27 июня, 17:09
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Прооперированный в Германии глава Кузбасса Аман Тулеев «не хочет лежать» &mdash; врач
Аман Тулеев, фото с сайта tomsk.gov.ru

Врачам приходится насильно удерживать губернатора Амана Тулеева от возвращения к работе после серьёзной операции на позвоночнике, узнал корреспондент Сиб.фм 27 июня из сюжета ГТРК «Кузбасс».

Как рассказал журналистам главврач кемеровской городской больницы № 3 Андрей Иванов, операция, проведённая Тулееву в Германии, была связана с заменой нескольких полностью изношенных межпозвоночных дисков. Затем в позвоночник губернатора вживили динамические металлоконструкции с пружинами — эта разработка является уникальным ноу-хау той германской клиники, где проходил лечение чиновник. В данный момент Тулеев, по словам Иванова, может ходить, сидеть, наклоняться и «уже сегодня рвётся на работу».

«Он очень быстро восстанавливается, очень дисциплинированный, поэтому в этом плане нам с ним легко. Но не дисциплинированный в плане выхода на работу <...> Лежать не хочет, поэтому мы его буквально силой задерживаем — в хорошем смысле этого слова», — рассказал главврач.

Иванов отказался сообщать, когда Тулеев сможет вернуться к работе, отметив, что было бы «не совсем корректно устанавливать точку отсчёта, чтобы не наворачивать лишних слухов». Он также уточнил, что губернатор постоянно интересуется событиями в Кузбассе и «полностью в курсе той ситуации, которая происходит».

Напомним, ранее вице-губернатор Кемеровской области Валерий Цой, курирующий вопросы здравоохранения, сообщал о том, что врачи оценивают состояние Тулеева после операции как удовлетворительное.

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