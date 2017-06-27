Интерпол помог найти обвиняемого в изготовлении детской порнографии благотворителя из Братска

В Братске мужчина предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии и изготовлении порнографической продукции с участием несовершеннолетних, узнал 27 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы управления следственного комитета Иркутской области.

Житель Братска размещал в интернете порнографическое видео с участием несовершеннолетних. Ранее он взял из детского дома на временное проживание двух девочек 7 и 8 лет.

Материалы дела поступили в следственные органы из Интерпола в 2016 году. Было установлено, что мужчина разместил порноконтент на одном из иностранных сайтов.

В ходе расследования стало известно, что 50-летний житель Братска оказывал спонсорскую помощь одному из социально-реабилитационных центров Падунского района. Кроме того, он взял на временное проживание двух девочек 7 и 8 лет и ещё одну — из многодетной семьи.

Мужчина опаивал девочек снотворным и совершал с сонными детьми различные действия сексуального характера, происходящее снимал на камеру и выкладывал в интернет.

Мужчину обвиняют по трём эпизодам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

Также по двум эпизодам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 242.1 УК РФ («Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних») и также двум эпизодам преступления, предусмотренного части 2 статьи 242.2 УК РФ («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов»).

На данный момент мужчина находится под стражей, свою вину он полностью признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

Напомним, в июне томский суд лишил бомжа права работать с детьми на 15 лет за домогательства к девочкам-подросткам.