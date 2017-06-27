Иркутский курьер наркодилера «pistolet» предстанет перед судом в Новосибирске

Заместитель прокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по обвинению в незаконном сбыте наркотиков 25-летнего жителя Иркутской области Романа Илюшникова, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы прокуратуры Новосибирской области 27 июня.

Всего из незаконного оборота было изъято более 24 кг «синтетических» наркотических средств. По версии следствия, Илюшников занимался незаконным сбытом наркотиков вместе с неустановленным в ходе следствия сообщником под ником «pistolet». Дело будет рассматривать Новосибирский районный суд.

В прокуратуре НСО сообщили, что сотрудники правоохранительных органов задержали обвиняемого в декабре 2016 года в помещении хостела «Смородина», когда тот приехал в Новосибирск с целью незаконного сбыта наркотических средств. В итоге у него был изъят мобильный телефон, в котором была найдена переписка с неустановленным лицом «pistolet» о сбыте наркотических средств с указаниями «тайников-закладок» и фотографиями этих мест.

Кроме того, в телефоне Илюшникова нашли информацию с адресами «тайников-закладок», размещенных в лесных массивах Коченёвского и Новосибирского районов Новосибирской области.

В сообщении прокуратуры говорится, что Илюшников исполнял роль «оптового закладчика-перевозчика», получал по указанию неустановленного лица крупные партии наркотиков, доставлял их до мест хранения, передавал оптовым покупателям, развозил в другие регионы Российской Федерации (в Омскую область и Иркутскую область), сооружал «тайники-закладки».

После задержания Илюшников признался, что около года назад «pistolet» предложил ему работать курьером, организовывать «тайники-закладки» с наркотическим средством на территории Иркутска, а затем и в различных регионах России. За каждые размещённые пять килограммов наркотического средства в «тайники-закладки» «pistolet» платил ему по 20 тысяч рублей.

Илюшников обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), частью 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённый группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»). Максимальное наказание по этим статьям — 20 лет лишения свободы.

Напомним, что в конце мая сотрудники Томской таможни обнаружили посылку с наркотиками из Чехии.