Миграционный центр эвакуировали из-за бесхозной сумки в Новосибирске

Забытая сумка стала причиной эвакуации в новосибирском миграционном центре, на месте работали кинолог с собакой, сообщил 27 июня корреспонденту Сиб.фм начальник отделения организации взаимодействия со СМИ МВД по Новосибирской области Антон Сурнин.

Сотрудники службы охраны миграционного центра на улице Есенина экстренно эвакуировали посетителей из-за подозрительной бесхозной сумки, найденной на втором этаже здания.

Звонок в полицию на пульт дежурного поступил в 13:20, на место прибыли сотрудники отделения полиции № 5 «Дзержинский» и кинолог со специально обученной собакой. Осмотр сумки показал, что в ней ничего не было, кроме личных вещей. Вероятно, сумку забыл кто-то из посетителей центра.

На данный момент миграционный центр продолжил свою работу в штатном режиме, сообщили в пресс-службе МВД.

Напомним, в мае напоминающие авиабомбы предметы напугали жителей Новосибирска.