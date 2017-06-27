Миграционный центр эвакуировали из-за бесхозной сумки в Новосибирске
27 июня, 15:24
Забытая сумка стала причиной эвакуации в новосибирском миграционном центре, на месте работали кинолог с собакой, сообщил 27 июня корреспонденту Сиб.фм начальник отделения организации взаимодействия со СМИ МВД по Новосибирской области Антон Сурнин.
Сотрудники службы охраны миграционного центра на улице Есенина экстренно эвакуировали посетителей из-за подозрительной бесхозной сумки, найденной на втором этаже здания.
Звонок в полицию на пульт дежурного поступил в 13:20, на место прибыли сотрудники отделения полиции № 5 «Дзержинский» и кинолог со специально обученной собакой. Осмотр сумки показал, что в ней ничего не было, кроме личных вещей. Вероятно, сумку забыл кто-то из посетителей центра.
На данный момент миграционный центр продолжил свою работу в штатном режиме, сообщили в пресс-службе МВД.
Напомним, в мае напоминающие авиабомбы предметы напугали жителей Новосибирска.