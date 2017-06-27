 

Миграционный центр эвакуировали из-за бесхозной сумки в Новосибирске

 27 июня, 15:24
подходящие темы
Миграционный центр эвакуировали из-за бесхозной сумки в Новосибирске
Фото из группы Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54»

Забытая сумка стала причиной эвакуации в новосибирском миграционном центре, на месте работали кинолог с собакой, сообщил 27 июня корреспонденту Сиб.фм начальник отделения организации взаимодействия со СМИ МВД по Новосибирской области Антон Сурнин.

Сотрудники службы охраны миграционного центра на улице Есенина экстренно эвакуировали посетителей из-за подозрительной бесхозной сумки, найденной на втором этаже здания.

Звонок в полицию на пульт дежурного поступил в 13:20, на место прибыли сотрудники отделения полиции № 5 «Дзержинский» и кинолог со специально обученной собакой. Осмотр сумки показал, что в ней ничего не было, кроме личных вещей. Вероятно, сумку забыл кто-то из посетителей центра.

На данный момент миграционный центр продолжил свою работу в штатном режиме, сообщили в пресс-службе МВД.

Напомним, в мае напоминающие авиабомбы предметы напугали жителей Новосибирска.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Девять дней в апреле: Питер после теракта

 13 апреля, 15:57 • колонка
Юрий Юдин
сочинитель
 21.07.2016, 09:41 • статья

Взятки гладки

Следователи уже год пытаются посадить в тюрьму начальника отдела противодействия коррупции МВД «Новосибирский» Виктора Шадрина, несмотря на то, что дело, похоже, не имеет никакой судебной перспективы. Корреспондент Сиб.фм разобрался в ситуации.
 29.02.2016, 10:00 • репортаж

Мы всегда тут стояли

27 февраля 2015 года в Москве был убит политик Борис Немцов. В Новосибирске власти не стали запрещать пикеты в честь Немцова, дав им затеряться на фоне других событий. Корреспондент Сиб.фм оценил, как в городе почтили память оппозиционного политика.
самое популярное
 20 июня, 11:58 • новость

Человеческие ноги найдены на новосибирском пляже

На диком пляже котлована в одном из районов Новосибирска были обнаружены предположительно останки человеческого тела — части берцовых костей со следами плоти.
 14 июня, 12:13 • новость

Мать убийцы новосибирской школьницы Карины Залесовой выплатит компенсацию из пенсии

Новосибирские приставы будут вычитать 50 % из пенсии Натальи Коньковой, матери убийцы Карины Залесовой, в пользу выплаты компенсации родителям девочки.
 20 июня, 11:45 • новость

Пропавшая девушка с татуировкой найдена мёртвой в Новосибирском районе

Пропавшая три дня назад жительница Новосибирска найдена мёртвой, её муж пришёл в полицию и написал явку с повинной.
 15 июня, 17:43 • новость

Жительница Новосибирской области отказалась от суицида из-за беляшей

Жительница Здвинского района Новосибирской области угрожала судебным приставам самоубийством, но передумала из-за беляшей.
 16 июня, 12:27 • новость

Синоптики рассказали, как долго продлится жара в Новосибирске

В Новосибирской области жаркая погода продлится несколько дней, после чего пойдёт на спад.
 22 июня, 22:46 • новость

Ураган в Новосибирской области принёс новые разрушения

В Новосибирскую область пришёл грозовой фронт, который принёс с собой ураганный ветер, ливень, град и пылевую бурю — в Новосибирске в результате стихии падали деревья и срывались крыши со зданий, а также отключалось электричество.
присоединяйтесь!
    