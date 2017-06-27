 

Новосибирские спасатели начали штрафовать за купание в неположенных местах

 27 июня, 12:15
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Новосибирские спасатели начали штрафовать за купание в неположенных местах
Фото с сайта globallookpress.com

С начала пляжного сезона в Новосибирске шесть человек и одно юрлицо были оштрафованы за купание в неположенных местах, узнал 27 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МЧС по Новосибирской области.

Каждый, кто купается в неположенных местах, рискует не только жизнью, но и кошельком. Спасатели начали выписывать реальные штрафы за купание на диких пляжах, заведено уже семь административных дел.

Спасатели МЧС по Новосибирской области напомнили, что они могут составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с областным законодательством.

«По результатам проверок составлено семь протоколов об административных правонарушениях, из них один в отношении администрации муниципального образования и шесть в отношении граждан за купание в запрещённых местах», — отчитались по итогам первых проверок спасатели.

Отдыхающим за купание на диких пляжах и в местах, где расположена табличка «Купание запрещено», грозит штраф от 300 до 1 000 рублей. Администрации муниципальных образований, должностные и юридические лица могут быть оштрафованы за невыполнение необходимых мер по предупреждению происшествий на водных объектах. За нарушение на должностных лиц будет наложен штраф от 1,5 до 5 тысяч рублей, на юридических лиц — от 5 до 8 тысяч рублей.

«Проверки пляжей и неорганизованных мест купания будут продолжаться на протяжении всего купального сезона», — предупреждают сотрудники ГУ МЧС.

Напомним, 20 июня на одном из диких пляжей Новосибирска отдыхающие нашли человеческие ноги.

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