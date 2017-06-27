Новосибирский зоопарк установил стеклянные ограждения в вольерах белых медведей

В трёх вольерах белых медведей в Новосибирском зоопарке установили ограждения из многослойного закалённого стекла, узнал корреспондент Сиб.фм 27 июня из сообщения пресс-службы зоопарка.

Стекло в вольеры устанавливали в мае и июне 2017 года. В сообщении отмечается, что ограждение на видимость не повлияет, за жизнью Кая и Герды можно будет наблюдать так же, как и раньше.

«Стекло установлено в целях безопасности в первую очередь гостей зоопарка. Несмотря на предупреждения и постоянные напоминания о том, что нельзя ставить детей на бетонные ограждения вольера, мы ежедневно видели, что это правило нарушается. Чтобы предотвратить несчастные случаи, решено было установить дополнительные ограждения», — рассказала корреспонденту Сиб.фм заведующая международным отделом зоопарка Татьяна Пивнева.

Также в сообщении отмечается, что медведям часто бросали опасные предметы и еду. Работы по остеклению вольеров проводились при финансовой поддержке компании «Роснефть».

Напомним, что в июне 2017 года священных ибисов и барана Марко Поло привезли в Новосибирский зоопарк.