Учёные из Новосибирского государственного университета и Научно-исследовательского института физиологии и фундаментальной медицины исследовали здоровых людей — студентов с различной выраженностью симптомов депрессии на доклинической стадии, узнал корреспондент Сиб.фм 27 июня из сообщения пресс-службы НГУ.

По сообщению пресс-службы, для понимания процессов развития депрессии учёные из НГУ и НИИ физиологии и фундаментальной медицины исследовали здоровых людей — студентов с различной выраженностью депрессивных симптомов на доклинической стадии.

«Эмоциональные выражения лиц являются наиболее релевантным стимулом в исследованиях депрессии. В нашем исследовании мы использовали экологически валидные стимулы — лица людей с тремя типами эмоциональных выражений (гневное, нейтральное, счастливое). Участникам было необходимо определить пол лица и сделать это как можно быстрее», — рассказал один из авторов научной работы Андрей Бочаров, старший научный сотрудник Лаборатории биологических маркеров социального поведения человека ГИ НГУ.

Участников разделили на две группы. У первой была минимально выражена депрессивная симптоматика, согласно опроснику Бэка на депрессию. Во вторую группу вошли люди с лёгким и умеренным уровнем депрессивных симптомов. Обе группы были выровнены по полу и возрасту. Группа с минимальной и группа с лёгкой и умеренной выраженностью депрессии не отличались по качеству и скорости выполнения задания.

Несмотря на отсутствие отличий на поведенческом уровне, эти две группы отличались на уровне активности мозга в процессе восприятия лиц. Восприятие гневных лиц сопровождалось увеличенной реакцией группы с лёгкой и умеренной выраженностью депрессии. У этих людей было установлено повышенное внимание к негативным стимулам. В то же время эта группа показала сниженные ответы на счастливые лица, что свидетельствует о сниженной чувствительности к положительным стимулам в этой группе.

Авторы исследования считают, что ухудшение восприятия позитивной информации на начальных этапах депрессии является важным фактором для регуляции эмоционального состояния. На доклинической стадии люди с лёгкой и умеренной выраженностью депрессии были более чувствительны к негативной информации и менее чувствительны к положительной информации.

Напомним, что в марте 2017 года новосибирские учёные изучили депрессию от потери смартфона и «лайков».