 

Ролик на YouTube показал один день работы котокафе в Новосибирске

 27 июня, 16:17
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Ролик на YouTube показал один день работы котокафе в Новосибирске
Фото с сайта globallookpress.com

Компания «ТрансТелеКом» разместила на YouTube ролик об одном дне в новосибирском котокафе Murchim, узнал корреспондент Сиб.фм 27 июня из пресс-релиза компании.

Компания ТТК собрала девять часов записи в двухминутное видео и показала его на YouTube. С начала апреля 2017 года компания ТТК ведёт онлайн-трансляцию в формате Full HD из котокафе Murchim. С этого периода по настоящий момент зафиксировано пять тысяч уникальных посетителей страницы с трансляцией.

«С 7 апреля по сегодняшний день трансляции из котокафе получили более 20 тысяч просмотров. Это говорит о том, что зрители с неподдельным интересом следят за жизнью необычного новосибирского заведения», — прокомментировал ситуацию директор макрорегиона Западная Сибирь компании ТТК Алексей Ноздрин.

За год существования котокафе 57 котов нашли свой дом, сейчас там живут 14 котов.

«На днях открыли второе котокафе, где живут также 14 животных, — рассказала директор котокафе Murchim Анна Стародуб. — Трансляции ТТК завоевали популярность у наших гостей. Они с удовольствием следят за жизнью котокафе, активно комментируют. С момента запуска нашего совместного проекта были устроены восемь котов».

Кроме трансляций из котокафе, посетители сайта ТТК также могут наблюдать за жизнью животных в новосибирском зоопарке, где в вольерах установлены семь камер, отмечает пресс-служба ТТК.

Напомним, что в мае 2017 года новосибирский программист разработал первое российское приложение для предзаказа столиков и блюд, заменяющее официантов.

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