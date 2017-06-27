Школьницы из Алтайского края поедут на саммит G20 в Германию

Школьницы из города Барнаула получили приглашение на саммит G20, который пройдёт в июле в Гамбурге, узнал корреспондент Сиб.фм 27 июня из сообщения пресс-службы администрации Алтайского края.

Ученицы барнаульской школы № 132 Мария и Наталья Мельниковы примут участие в специальных мероприятиях саммита, который пройдёт в Гамбурге 7 и 8 июля. Приглашение на саммит G20 школьницы получили после участия в проекте «Глобальный финансовый класс». Они прошли ознакомительный курс по основным темам финансовой «двадцатки».

В проекте участвовали 18 человек из Барнаула. В финале победу одержали двое. Кроме учениц из Алтайского края приглашение на саммит получила участница из Самары.

Напомним, что в январе 2017 года новосибирский школьник стал лучшим гимнастом ума в Сибири. Девятилетний победитель решил 150 примеров за восемь минут.