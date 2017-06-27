Спасатели нашли потерявшихся у пляжа «Бугринский» четверых подростков в Новосибирске

Четверо подростков отправились на остров у новосибирского пляжа «Бугринский», на обратном пути они потерялись и им понадобилась помощь спасателей, рассказал корреспонденту Сиб.фм 27 июня заместитель начальника муниципально-аварийной службы «Витязь» Константин Максимов.

Четверо подростков вброд перешли на остров рядом с пляжем «Бугринский», но не смогли вернуться самостоятельно.

«Подростки пытались перейти реку вброд, а на обраной дороге потеряли этот брод. Патрульная группа отработала и вернула их на берег», — рассказал корреспонденту Сиб.фм Константин Максимов.

Медицинская помощь подросткам не понадобилась.

Напомним, что июне 2017 года около 50 человек трое суток искали пропавшего в тайге подростка из Эхирит-Булагатского района Иркутской области, пока тот самостоятельно не вышел к охотничьему домику.